Рособрнадзор раскрыл детали выпускных экзаменов для школьников

Выпускники 11-х классов, которые не планируют поступать в высшие учебные заведения, будут в 2021 году сдавать экзамены, основанные на заданиях ЕГЭ. Об этом сообщили в Рособрнадзоре. Как подчеркнули в ведомстве, для получения аттестата необходимо продемонстрировать знания по двум обязательным предметам - русскому языку и математике.

Все демонстрационные варианты государственных выпускных экзаменов (ГВЭ) для тех, кто не собирается получать высшее образование в этом году, будут опубликованы на официальном сайте Федерального института педагогических измерений до 10 февраля.

В этом году государственные выпускные экзамены пройдут с 24 по 28 мая. Также предусмотрены дни для проведения ГВЭ по русскому языку и математике: с 3 по 17 сентября.

Выпускники с ограниченными возможностями здоровья и инвалиды смогут получить аттестат после сдачи по их выбору ГВЭ или ЕГЭ по русскому языку. Кроме того, в 2021 году отменяется государственная итоговая аттестация (ГИА) в 11-х классах по предметам по выбору, подчеркнули в Рособрнадзоре.