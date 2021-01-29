Ученые предупредили об опасности «тихого убийцы»

Ученые австралийского Института исследования сердца предупредили об опасности апноэ - состояния, которое называют «тихим убийцей». Об этом пишет Express.

По словам врачей, во сне у людей с апноэ повышается уровень адреналина, что вызывает повышение артериального давления. Такое состояние увеличивает риск возникновения сердечных приступов, ишемической болезни сердца, фибрилляции предсердий, сердечной недостаточности и инсульта.

Исследователи предупреждают, что люди, страдающие апноэ, подвержены большему риску возникновения сахарного диабета, снижению памяти и концентрации, головным болям, а также депрессии.

Ранее шведские ученые связали тяжелые случаи женского апноэ, когда во сне человек внезапно перестает дышать, с возникновением злокачественных опухолей. Исследователи проанализировали данные о состоянии здоровья 20 тысяч пациентов, страдающих от этого недуга, у 2% из них была диагностирована онкология.