В Бурятии школьники решили «продать» одноклассника через Интернет

В Кяхтинском районе Бурятии школьники разместили в Интернете объявление о «продаже» своего одноклассника. Об этом сообщила уполномоченный по правам ребенка в республике Наталья Ганькина.

«Я обратилась в МВД по Республике Бурятия об установлении лица, разместившего объявление. В кратчайшие сроки сотрудниками полиции установлены подростки из Кяхтинского района, решившие таким образом пошутить над одноклассником», - написала она на своей странице в Facebook.

Ганькина подчеркнула, что из-за возраста школьников административное дело в отношении них не возбуждалось. В настоящее время сообщение о «продаже» подростка удалено. С детьми и их родителями провели профилактическую беседу.