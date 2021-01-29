Путин выразил соболезнования родным и близким Василия Ланового

Президент России Владимир Путин направил телеграмму с соболезнованиями родным и близким актера Василия Ланового, который скончался 28 января на 88-м году жизни. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Народный артист СССР в начале января вместе с женой, актрисой Ириной Купченко, был госпитализирован с коронавирусом. В ночь на 28 января актеру стало хуже и его перевели в реанимацию.

Василий Лановой более 60 лет прослужил в одном театре - Театре имени Вахтангова, в котором его назвали олицетворением чести, благородства, достоинства, красоты и мужества.