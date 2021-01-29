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Ефремов рассказал, как «укрощает молнии» в колонии

Анна Назайкина
10:23 29.01.2021
Артист был приговорен к 7,5 года лишения свободы за смертельное ДТП.
Ефремов рассказал, как «укрощает молнии» в колонии
© Фото: Пресс-служба Мосгорсуда, РИА Новости
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Российский актер Михаил Ефремов, отбывающий срок в Белгородской исправительной колонии №4, устроился работать в пошивочный цех. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

«Работаю Зевсом, укрощаю молнии. Вставляю молнии на швейке... Очень развивает мелкую моторику», - рассказал Ефремов.

Ефремов добавил, что у него есть возможность заниматься творчеством, однако в данный момент он много времени отдает чтению. Также артист рассказал, что отношения с администрацией колонии и другими заключенными у него уважительные и что он отбывает наказание с «достойными и правильными мужиками».

Напомним, что 8 июня Михаил Ефремов в состоянии алкогольного опьянения за рулем внедорожника столкнулся с автомобилем, водитель которого, Сергей Захаров, позже скончался в реанимации. 8 сентября суд приговорил актера к восьми годам лишения свободы, однако впоследствии Мосгорсуд снизил срок наказания до 7,5 года.

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