Назван витамин, дефицит которого приводит к смерти при COVID-19

Недостаток витамина К в организме может привести к осложнениям при коронавирусе. К такому выводу пришли исследователи из Нидерландов и Бельгии.

В частности, ученые обратили внимание на возрастающий риск развития повреждения сосудов, говорится в публикации British journal of nutrition.

При недостатке витамина K нарушается деятельность белка MGP, отвечающего за поддержание в нормальном состоянии эластичных волокон в коже, легких и сосудах, что при попадании вируса в организм приводит к размягчению стенок кровеносных сосудов.

При инфицировании COVID-19 у пациентов часто наблюдаются скачки артериального давления, изменение силы давления крови на стенки кровеносных сосудов требует от сосудов постоянной «работы». Потеря их эластичности и повреждение чревато риском развития тромбов и даже внезапной смертью, если оторвавшийся тромб перекроет сосуд, предупредили исследователи.

Важную роль в профилактике тромбозов также играет белок S, который синтезируется в эндотелиальных клетках, выстилающих внутреннюю поверхность кровеносных сосудов. А витамин K, в свою очередь, способен активировать белок S.

При этом авторы работы признали, что для установления окончательной связи между недостатком витамина K и развитием патологий при коронавирусе необходимы дополнительные исследования.