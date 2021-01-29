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Назван витамин, дефицит которого приводит к смерти при COVID-19

Светлана Иванова
10:22 29.01.2021
Недостаток витамина К увеличивает риски развития сердечно-сосудистых осложнений при COVID-19.
Назван витамин, дефицит которого приводит к смерти при COVID-19
© Фото: valelopardo, Pixabay
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Недостаток витамина К в организме может привести к осложнениям при коронавирусе. К такому выводу пришли исследователи из Нидерландов и Бельгии.

В частности, ученые обратили внимание на возрастающий риск развития повреждения сосудов, говорится в публикации British journal of nutrition.

При недостатке витамина K нарушается деятельность белка MGP, отвечающего за поддержание в нормальном состоянии эластичных волокон в коже, легких и сосудах, что при попадании вируса в организм приводит к размягчению стенок кровеносных сосудов.

При инфицировании COVID-19 у пациентов часто наблюдаются скачки артериального давления, изменение силы давления крови на стенки кровеносных сосудов требует от сосудов постоянной «работы». Потеря их эластичности и повреждение чревато риском развития тромбов и даже внезапной смертью, если оторвавшийся тромб перекроет сосуд, предупредили исследователи.

Важную роль в профилактике тромбозов также играет белок S, который синтезируется в эндотелиальных клетках, выстилающих внутреннюю поверхность кровеносных сосудов. А витамин K, в свою очередь, способен активировать белок S.

При этом авторы работы признали, что для установления окончательной связи между недостатком витамина K и развитием патологий при коронавирусе необходимы дополнительные исследования.

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