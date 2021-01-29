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Благородный исполнитель бессмертных образов: какими ролями запомнился Василий Лановой

Игорь Балдин
00:55 29.01.2021
В Москве в возрасте 87 лет умер Народный артист СССР Василий Лановой.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: kremlin.ru
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Не стало по-настоящему Народного артиста. Не только по званию, но и по бесконечной любви зрителей. На 88-м году ушел из жизни Василий Лановой. Более 60 лет он отдал сцене.

Уникальный талант, благородная внешность, харизма - все это о Василии Лановом. Комсомолец Павел Корчагин, капитан Грэй из «Алых парусов», Иван Варавва из «Офицеров», граф Вронский из «Анны Карениной»  - десятки ролей, и в каждой - Василий Семенович оставался человеком редкой красоты, неотразимого обаяния и природного аристократизма.

Когда в селе Стримба под Одессой семилетнего Василия Ланового застала война и оккупация, школьный учитель, рискуя получить фашистскую пулю, прочитал классу «Как закалялась Сталь». Павел Корчагин стал главным героем детства Ланового, и когда позже ему, на тот момент студенту Щуикнского училища, предложили эту роль, он отказался уступить ее даже своему другу, старшему товарищу Георгию Юматову.

Обида Юматова была недолгой. Они стали верными друзьями, и за кадром, и в кадре. Фильм «Офицеры» только в кинотеатрах посмотрели более 50 миллионов зрителей. Фронтовики Трофимов и Варавва - актеры создали такие сильные образы, за которыми в армию шло ни одно поколение мужчин.

Лановой и сам настоящий боец. В возрасте 85 лет, отстаивая по несколько часов на сцене, никогда не жаловался на усталость, даже за кулисами. В свой юбилейный вечер, отыграв спектакль, он общался со зрителями и цитировал любимого поэта - Пушкина.

Василий Лановой из простой семьи рабочих, первые уроки сценического мастерства получал в самодеятельном театре ДК завода ЗИЛ. Однако коллеги по цеху называли его настоящим советским аристократом. В кино, пожалуй, никому так хорошо не давались роли дворян. Будь то «Война и Мир» или «Анна Каренина».

У Ланового никогда не было простых или однозначных персонажей. Он, например, настоял на том, чтобы в фильм «Война и мир» включили эпизод, где Балконский видит, как искусителю Анатолю ампутируют ногу, как тот раскаивается и одним только взглядом просит у него прощения.

Его жизнь проходила между театром и кино. На сцену Вахтанговского он выходил до последнего, посвятив ей более 60 лет.  Молодым актерам всегда показывал пример - и как играть, и как держать себя в форме. Пока оставались силы, занимался спортом. Каждое утро делал зарядку. 

Как бы он себя ни чувствовал, каждый год 9 мая Василий Лановой участвовал в акции «Бессмертный полк», шел в строю с портретом матери. И говорил: «Память - одна из главных черт настоящего русского характера».

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