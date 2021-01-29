Собянин выразил соболезнования в связи со смертью Ланового

Мэр Москвы Сергей Собянин выразил соболезнования в связи со смертью Народного артиста СССР Василия Ланового.

«Пришла горькая новость. Ушел из жизни великий артист, всенародно любимый актер Василий Семенович Лановой. Его мужественные и благородные герои стали кумирами миллионов зрителей. Образы, которые он создал в кино и в театре, невозможно забыть. Соболезную родным и близким Василия Семеновича. Светлая память», - написал градоначальник на своей странице в Instagram.

Василий Лановой родился 16 января 1934 года. За свою карьеру он сыграл более 70 ролей в кино. Среди его картин «Алые паруса», «Война и мир», «Офицеры», «Семнадцать мгновений весны», «Анна и Командор», «Дни Турбиных». Награжден орденом «За заслуги перед Отечеством», орденом Почета, премиями «Золотая маска», «Хрустальная Турандот» и другими наградами.

Лановой ушел из жизни в четверг, 28 января, в возрасте 87 лет.