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Важнейшие компоненты для создания жизни обнаружены вокруг молодых звезд

Светлана Иванова
11:41 28.01.2021
В межзвездном пространстве протозвезд найдены пребиотические молекулы.
Важнейшие компоненты для создания жизни обнаружены вокруг молодых звезд
© Фото: NASA, ESA, Hubble Heritage
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Ученые обнаружили пребиотические молекулы вокруг протозвезд. Так называются звезды на начальной стадии своей эволюции перед возникновением термоядерного синтеза. Как полагают ученые, наблюдение за протозвездами имеет большое значение для понимания того, как развивается жизнь во Вселенной.

Обнаружение пребиотических органических молекул свидетельствует о том, что эти компоненты со временем могут попасть на новообразовавшуюся планету и стать необходимыми элементами для создания жизни. Об этом говорится в статье препринтов arXiv, выдержки публикует журнал Space.

Речь идет о метилизоцианате (CH3NCO) и гликолонитриле (HOCH2CN), которые были найдены в межзвездном пространстве протозвезд Serpens SMM1-a и IRAS 16293B. CH3NCO и HOCH2CN являются изомерами, то есть состоят из одних и тех же элементов, по-разному расположенных. Оба вещества представляют опасность для человека. Метилизоцианат ядовит при вдыхании паров и действии через кожу, а гликолонитрил быстро разлагается на формальдегид и цианистый водород.

Метилизоцианат и гликолонитрил участвуют в формировании пептидных структур (при этом пептиды в конечном итоге склеиваются, образуя белки) и аденина, который представляет собой один из фундаментальных строительных блоков земной биологии.

Согласно выводам ученых, найденные в молодых, все еще формирующихся звездных системах элементы свидетельствуют о возможном развитии жизни в дальнейшем. Это произойдет, если в этих системах появятся планеты с подходящими условиями.

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