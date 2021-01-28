Названы способы борьбы с «синдромом удаленки»

Привыкание к офисной работе после долгих месяцев удаленки может занять не менее одной-двух недель. Об этом рассказала руководитель сектора дистанционного консультирования Центра экстренной психологической помощи МГППУ Анна Ермолаева.

По ее словам, к возвращению в офис стоит подготовиться заранее и восстановить режим дня.

«Как правило, первое, что страдает на удаленном графике работы, – это режим сна и отдыха. Человек привык позже ложиться, вставать в более комфортное для себя время. Важно начать подготовку именно с этого – чтобы не проснуться в понедельник с ужасом и усталостью», – порекомендовала Ермолаева в беседе с агентством городских новостей «Москва».

Кроме того, по ее словам, необходимо восстанавливать и прежний уровень физической активности, чтобы «организм не отторгал работу как нечто непосильное».

Избежать стресса, отметила Ермолаева, может помочь ограничение круга задач в первую неделю, важно «растянуть» нагрузку на неделю, если это позволяет график, так в противном случае возможно выгорание. Она также посоветовала внедрять в рабочий процесс привычные форматы удаленки: продолжать видеоконференции и видеовстречи, пользоваться электронными способами коммуникации.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что режим дистанционной работы для не менее 30% сотрудников перестает быть обязательным и будет носить рекомендательный характер. Решение о том, выводить работников в офисы или сохранить удаленку, теперь будут принимать руководители предприятий и организаций.