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В России ужесточили правила продажи табака

Иван Линдеманн
09:15 28.01.2021
Теперь жители не смогут покупать через интернет кальяны и никотиносодержащую продукцию, в том числе стики для устройств нагревания табака и жидкости для электронных сигарет.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Ekkapop Sittiwantana, Pixabay
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С четверга, 28 января, жители России не смогут покупать через интернет кальяны и никотиносодержащую продукцию, в том числе стики для устройств нагревания табака и жидкости для электронных сигарет.  Это следует из поправок в закон «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака», которые были приняты еще в июле 2020 года.

Ранее запрет на продажу вне стационарных торговых точек распространялся только на табачную продукцию и табачные изделия. Как сообщают РИА Новости, производители подготовились к изменениям.

«С этого момента табачные стики можно будет купить только в стационарных магазинах, как и сигареты. При этом по-прежнему будет возможно приобретать через интернет устройства для потребления никотиносодержащей продукции», - сказал агентству вице-президент одной из табачных компаний в России Сергей Слипченко.

Кроме того, закон запрещает розничную торговлю никотиносодержащей продукцией, если концентрация никотина в ней превышает 20 мг/мл.  Еще одно ограничение касается несовершеннолетних. Им запрещено продавать табачную и никотиносодержащую продукцию, а также кальяны.

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