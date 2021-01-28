В Перми произошел пожар на пороховом заводе
В результате происшествия есть пострадавшие.
© Видео: permactive VK © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
В Перми произошел пожар на пороховом заводе. На месте работали более 60 сотрудников противопожарной службы МЧС и работники пожарной части предприятия.
Пожар на заводе возник в 8.30 утра по местному времени (6.30 мск).
«Угрозы для жизни и здоровья жителей города нет. Имеются пострадавшие», — сообщила «Звезде» начальник пресс-службы ГУ МЧС по Пермскому краю Ирина Гомзикова.
В 9.22 (7.22 мск) пожарным удалось справиться с огнем. По факту пожара проводится проверка, обстоятельства и причины произошедшего устанавливаются.