В стране и мире В Перми произошел пожар на пороховом заводе Анна Касаткина В результате происшествия есть пострадавшие. © Видео: permactive VK © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» Читайте нас на: В Перми произошел пожар на пороховом заводе. На месте работали более 60 сотрудников противопожарной службы МЧС и работники пожарной части предприятия. Пожар на заводе возник в 8.30 утра по местному времени (6.30 мск). «Угрозы для жизни и здоровья жителей города нет. Имеются пострадавшие», — сообщила «Звезде» начальник пресс-службы ГУ МЧС по Пермскому краю Ирина Гомзикова. В 9.22 (7.22 мск) пожарным удалось справиться с огнем. По факту пожара проводится проверка, обстоятельства и причины произошедшего устанавливаются. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика