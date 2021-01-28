Вирусолог назвал сроки полного снятия коронавирусных ограничений в регионах РФ

Ограничения, введенные в России из-за распространения коронавируса, могут быть полностью сняты к лету 2021 года. Такое мнение высказал сотрудник центра имени Гамалеи, академик РАН, вирусолог Феликс Ершов.

Он уточнил, что в настоящее время пандемия постепенно подходит к концу, сообщает ura.ru. Окончательно побороть ее, по мнению специалиста, удастся тогда, когда с инфекцией столкнутся 70-80% человечества.

Также ученый заявил, что вакцинация играет важную роль в окончании пандемии. Но информация об эффективности массовой прививочной кампании, по его словам, появится только через несколько месяцев.

Накануне Сергей Собянин объявил о снятии нескольких ограничений в Москве. Так, мэр разрешил работать барам, кафе и ресторанам после 23 часов и отменил обязательное требование о переводе 30% сотрудников компаний на удаленный режим работы.