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Врач оценил идею одновременного ношения двух масок от коронавируса

Иван Линдеманн
06:54 28.01.2021
Метод одновременного ношения двух защитных масок практикуют, в частности, некоторые американские чиновники.
Врач оценил идею одновременного ношения двух масок от коронавируса
© Фото: Fabian Strauch globallookpress
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Ношение двух масок одновременно не приведет к более надежной защите от коронавируса, однако может стать источником проблем. Такое мнение выразила врач-инфекционист Галина Гольцман.

Метод одновременного ношения двух защитных масок практикуют, в частности, некоторые американские чиновники. Однако с точки зрения науки это не оправдано, отметила врач. Кроме того, ношение двух масок может привести к отрицательным эффектам - например, к сонливости.

«Этого не нужно делать, достаточно одной маски. У каждой вещи есть и отрицательный эффект, потому что когда человек дышит, он выделяет углекислый газ… Он создает вокруг своего носа повышенное содержание углекислого газа и у него могут появиться и усталость, и сонливость, и повышение углекислого газа в крови», - цитирует РИА Новости эксперта.

Врач отметила, что одной правильно надетой маски достаточно для защиты от коронавируса. Если оба человека в ходе общения находятся в масках, то шанс заразиться COVID-19 для них минимален.

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