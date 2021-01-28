Водитель погиб: в Приморье легковушка столкнулась с грузовым поездом

Один человек погиб и двое пострадали при столкновении грузового поезда с автомобилем в Приморье. Об этом сообщает пресс-служба Дальневосточной железной дороги.

Инцидент произошел в 20.49 по местному времени (13.49 мск) 27 января на 127 км Варфоломеевка – Лимонник однопутного неэлектрифицированного участка Губерово – Сибирцево.

«На регулируемом переезде при исправно работающей переездной сигнализации водитель легкового автомобиля Lada Niva грубо нарушил правила дорожного движения и столкнулся с вагоном проходящего грузового поезда», – говорится в сообщении.

Машинист заметил автомобиль в зеркале заднего вида и применил экстренное торможение, однако избежать столкновения не удалось. Водитель авто скончался на месте, двух пассажиров доставили в больницу города Арсеньева с травмами различной степени тяжести.