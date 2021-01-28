Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Водитель погиб: в Приморье легковушка столкнулась с грузовым поездом

Анна Касаткина
06:31 28.01.2021
Машинист заметил автомобиль и применил экстренное торможение, однако избежать аварии не удалось.
Водитель погиб: в Приморье легковушка столкнулась с грузовым поездом
© Фото: Алексей Иванов ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
Читайте нас на:

Один человек погиб и двое пострадали при столкновении грузового поезда с автомобилем в Приморье. Об этом сообщает пресс-служба Дальневосточной железной дороги.

Инцидент произошел в 20.49 по местному времени (13.49 мск) 27 января на 127 км Варфоломеевка – Лимонник однопутного неэлектрифицированного участка Губерово – Сибирцево.

«На регулируемом переезде при исправно работающей переездной сигнализации водитель легкового автомобиля Lada Niva грубо нарушил правила дорожного движения и столкнулся с вагоном проходящего грузового поезда», – говорится в сообщении.

Машинист заметил автомобиль в зеркале заднего вида и применил экстренное торможение, однако избежать столкновения не удалось. Водитель авто скончался на месте, двух пассажиров доставили в больницу города Арсеньева с травмами различной степени тяжести.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
Картина дня
05:10 Армия
Видео
Защита неба в арктических широтах: под Мурманском прошли учения с участием ЗРПК «Панцирь»
05:31 В стране и мире
В Роспотребнадзоре заявили о равном риске тяжелого течения COVID-19 для всех возрастов
05:00 Армия
Видео
Российские миротворцы обеспечили безопасность движения через Лачинский коридор в Карабахе
04:45 В стране и мире
Вступил в силу обновленный регламент о выдаче и замене паспортов
04:29 В стране и мире
Гололедица, метель и ураганный ветер: Приморье накрыл мощный циклон
Популярное
Популярное
Назван необычный признак приближающегося инфаркта
«Потусторонняя» синяя дымка вокруг Плутона оказалась смертоносным ядом
Стоматолог перенесла клиническую смерть и рассказала о путешествии «в волшебные джунгли»
Посылки, звонки и дядя Миша: стали известны подробности жизни Ефремова в колонии
Оружие советских спецслужб выставили на продажу в США
UFC отстранил Макгрегора на полгода после боя с Порье
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.