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Сильнейший ветер и снег: синоптики предупредили об опасной погоде в регионах РФ

Иван Линдеманн
06:20 28.01.2021
В Крыму температура воздуха снизится на 8-10 градусов, а ветер усилится до 25 метров в секунду.
Сильнейший ветер и снег: синоптики предупредили об опасной погоде в регионах РФ
© Фото: Pixabay
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Погодная обстановка в ряде регионов России будет представлять опасность в ближайшие три дня. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

По словам синоптика, ожидаются сильные снегопады с ветром. Так, в Крыму температура воздуха снизится на 8-10 градусов, а ветер усилится до 25 метров в секунду. Похожая погода прогнозируется в Краснодарском крае, Северной Осетии и Кабардино-Балкарии до 29 января включительно.

Опасная погода коснется и жителей Приморья. Там будет сильный снег, а скорость ветра во Владивостоке будет достигать 38 метров в секунду.

«Будет сильный снег, до 7–19 мм выпадет за 12 часов, что большая редкость для данного региона. Ветер в самом Приморье будет 15–20 м/с, на побережье — 25–30 м/с, во Владивостоке — до 35–38 м/с. Конечно, будет и метель, и гололедица, и снежные накаты. Очень сложная обстановка», - цитирует ТАСС метеоролога.

Ранее стало известно, что жителей Центрального федерального округа (ЦФО) в начале февраля ждут морозы: столбики термометров будут опускаться до 14 градусов ниже нуля в ночное время и до минус 7 днем, что примерно соответствует климатической норме.

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