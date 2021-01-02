Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

«Не имеет предела»: в МИД Китая оценили сотрудничество с Россией

Виктория Ивашечкина
08:58 02.01.2021
В частности, страны продолжают тесно сотрудничать в области совместного контроля и профилактики эпидемии коронавируса.
«Не имеет предела»: в МИД Китая оценили сотрудничество с Россией
© Фото: amursu.ru

Глава МИД Китая Ван И заявил, что стратегическое сотрудничество России и КНР не имеет конца и запретных зон. В частности, дипломат подчеркнул, что народы двух стран оказывали друг другу помощь и поддержку в борьбе с эпидемией коронавируса.

«В прошлом году российско-китайские отношения выдержали «крещение» эпидемией и испытание переменами», - подчеркнул Ван И в интервью агентству Синьхуа и Центральному телевидению Китая.

По словам дипломата, стороны продолжают тесно сотрудничать в области совместного контроля и профилактики эпидемии.

«Обе стороны всеми силами продвигают возобновление работы и производства, обеспечивают функционирование производственных цепочек», - подчеркнул Ван И.

Также, по его словам, стабильно продвигается строительство совместных крупных проектов. При этом сотрудничество в новых форматах и моделях быстро расширяется.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.