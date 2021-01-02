«Не имеет предела»: в МИД Китая оценили сотрудничество с Россией

Глава МИД Китая Ван И заявил, что стратегическое сотрудничество России и КНР не имеет конца и запретных зон. В частности, дипломат подчеркнул, что народы двух стран оказывали друг другу помощь и поддержку в борьбе с эпидемией коронавируса.

«В прошлом году российско-китайские отношения выдержали «крещение» эпидемией и испытание переменами», - подчеркнул Ван И в интервью агентству Синьхуа и Центральному телевидению Китая.

По словам дипломата, стороны продолжают тесно сотрудничать в области совместного контроля и профилактики эпидемии.

«Обе стороны всеми силами продвигают возобновление работы и производства, обеспечивают функционирование производственных цепочек», - подчеркнул Ван И.

Также, по его словам, стабильно продвигается строительство совместных крупных проектов. При этом сотрудничество в новых форматах и моделях быстро расширяется.