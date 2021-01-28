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Минтруд РФ запретил врачам скорой помощи спать и читать по пути на вызов

Роман Захаров
06:00 28.01.2021
Новым документом ведомства регламентируется также глубина декольте, длина юбок, броскость бижутерии и яркость косметики врачей и медсестер.
Минтруд РФ запретил врачам скорой помощи спать и читать по пути на вызов
© Фото: Алексей Майшев, РИА Новости
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Минтруд РФ выпустил новые правила охраны труда в медицинских организациях. Об этом сообщает «Парламентская газета».

Согласно документу, бригадам «скорых» теперь будет запрещено спать и читать по пути на вызов. Регламентируется глубина декольте, длина юбок, броскость бижутерии и яркость косметики врачей и медсестер в отделениях психиатрии и наркологии. Устанавливается дистанция, которую медики обязаны соблюдать с пациентами во избежание эксцессов.

Врачам запрещается пить, курить и есть на рабочем месте, а также выполнять работу, непредусмотренную трудовыми обязанностями. Помимо этого, нельзя хранить и применять лекарства без этикеток, с нечитаемыми наименованиями, в поврежденной упаковке, пробовать препараты на вкус и запах, пользоваться неисправными инструментами и оборудованием, медизделиями, не зарегистрированными на территории РФ.

Регламент также предусматривает запрет медицинским работникам отвлекать водителя беседами, принуждать его увеличивать скорость, самостоятельно включать сирену или мигалку, курить в салоне, принимать пищу, спать и читать что-либо, кроме медицинской документации. Родные и близкие пациенты получат право сопровождать его, если при этом число пассажиров автомобиля «скорой» не превысит число мест внутри.

«Проявления злобности, враждебности, агрессии, лживости, цинизма со стороны пациентов отделений психиатрии и наркологии должны восприниматься медицинским персоналом не как личное оскорбление, а как клинические проявления болезненного состояния», - отмечается в документе.

Кроме того, в психиатрических и наркологических отделениях будет запрещено использовать яркую косметику, парфюмерию, вызывающую и висячую бижутерию. Ногти у медработников должны быть коротко острижены, а обувь следует надевать на низком устойчивом каблуке, с фиксированной пяткой. В мужских отделениях запретят ношение коротких юбок, а также верхней одежды с глубоким декольте.

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