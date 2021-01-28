Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире Коронавирус ТЕГИ

В Роспотребнадзоре заявили о равном риске тяжелого течения COVID-19 для всех возрастов

Роман Захаров
05:31 28.01.2021
В ведомстве сообщили, что к настоящему моменту медики определили критерии, характеризующие каждую степень тяжести состояния пациентов с легочными поражениями при коронавирусе.
В Роспотребнадзоре заявили о равном риске тяжелого течения COVID-19 для всех возрастов
© Фото: Carlo Cozzoli, globallookpress
Читайте нас на:

Заболеть тяжелой формой коронавируса можно в любом возрасте, хотя ранее считалось, что такой риск выше у пожилых людей. Об этом рассказала доктор медицинских наук, заведующий клиническим отделом инфекционной патологии ФБУН ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Жанна Понежева на научно-практическом семинаре «COVID-19: новый вызов человечеству».

«Последние два месяца мы отмечаем, что тяжелое течение стало характерно и для людей более молодого возраста, риск инфицирования с риском тяжелого течения характерно стало для всех возрастных групп», - приводит РИА Новости ее слова.

Специалист при этом добавила, что к настоящему моменту медики определили критерии, характеризующие каждую степень тяжести состояния пациентов с легочными поражениями при коронавирусе.

Ранее директор Уральского института кардиологии, почетный кардиолог России Ян Габинский предупредил, что резкая смена погоды может ухудшить самочувствие у людей, переболевших коронавирусной инфекцией. В дни, когда наблюдаются перепады температуры, медик рекомендовал перенесшим COVID-19 пациентам воздержаться от физических нагрузок.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
Картина дня
05:10 Армия
Видео
Защита неба в арктических широтах: под Мурманском прошли учения с участием ЗРПК «Панцирь»
05:31 В стране и мире
В Роспотребнадзоре заявили о равном риске тяжелого течения COVID-19 для всех возрастов
05:00 Армия
Видео
Российские миротворцы обеспечили безопасность движения через Лачинский коридор в Карабахе
04:45 В стране и мире
Вступил в силу обновленный регламент о выдаче и замене паспортов
04:29 В стране и мире
Гололедица, метель и ураганный ветер: Приморье накрыл мощный циклон
Популярное
Популярное
Назван необычный признак приближающегося инфаркта
«Потусторонняя» синяя дымка вокруг Плутона оказалась смертоносным ядом
Стоматолог перенесла клиническую смерть и рассказала о путешествии «в волшебные джунгли»
Посылки, звонки и дядя Миша: стали известны подробности жизни Ефремова в колонии
Оружие советских спецслужб выставили на продажу в США
UFC отстранил Макгрегора на полгода после боя с Порье
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.