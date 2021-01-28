В Роспотребнадзоре заявили о равном риске тяжелого течения COVID-19 для всех возрастов

Заболеть тяжелой формой коронавируса можно в любом возрасте, хотя ранее считалось, что такой риск выше у пожилых людей. Об этом рассказала доктор медицинских наук, заведующий клиническим отделом инфекционной патологии ФБУН ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Жанна Понежева на научно-практическом семинаре «COVID-19: новый вызов человечеству».

«Последние два месяца мы отмечаем, что тяжелое течение стало характерно и для людей более молодого возраста, риск инфицирования с риском тяжелого течения характерно стало для всех возрастных групп», - приводит РИА Новости ее слова.

Специалист при этом добавила, что к настоящему моменту медики определили критерии, характеризующие каждую степень тяжести состояния пациентов с легочными поражениями при коронавирусе.

Ранее директор Уральского института кардиологии, почетный кардиолог России Ян Габинский предупредил, что резкая смена погоды может ухудшить самочувствие у людей, переболевших коронавирусной инфекцией. В дни, когда наблюдаются перепады температуры, медик рекомендовал перенесшим COVID-19 пациентам воздержаться от физических нагрузок.