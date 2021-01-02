Производство истребителя F-35 перенесено на неопределенный срок

Пентагон принял решение отложить массовое производство новейшего истребителя-бомбардировщика F-35 на неопределенный срок. Боевые испытания самолета постоянно переносятся с 2017 года.

В минувшем месяце истребитель должен был подняться в воздух, но сроки вновь были сдвинуты. Новую дату испытательных полетов власти США сообщат по итогам независимой технической экспертизы, пишет Bloomberg. Тогда будет принято решение и о его производстве.

Ранее военный обозреватель Александр Артамонов сравнил F-35 и российский Су-57. Дело в том, что у американского истребителя свыше 900 недоработок, более трети из которых относятся к числу летальных. Конструкторам предстоит исправить систему управления турбиной, лазерный дальномер, маяк катапультирования и недоработки с покрытием.