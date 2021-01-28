Вступил в силу обновленный регламент о выдаче и замене паспортов

В России вступил в силу обновленный административный регламент МВД по выдаче и замене паспортов. У граждан отныне появилась возможность оформить временное удостоверение личности, которое будет действительным на период подготовки паспорта. Согласно регламенту, который опубликован на официальном сайте МВД России, не допускается редактирование и художественная обработка фотографий на паспорт.

Запрещено фотографироваться на основной документ в изменяющих цвет глаз линзах. Гражданам, которые в повседневной жизни вынуждены носить очки, разрешается сделать фото на паспорт в них, но при условии, что стекла будут прозрачные, а оправа не закрывает глаза.

Нельзя фотографироваться на паспорт в верхней одежде, шарфах и шапках, за исключением случаев, когда ношение головного убора продиктовано религиозными соображениями. Человек на фото обязан смотреть строго вперед с нейтральным выражением лица.

«На фото должны помещаться голова и верхняя часть плеч, при этом расстояние от макушки до подбородка не должно быть более 80% кадра по вертикали. Свободное верхнее поле над головой должно составлять 5 (+/- 1) мм. Фон должен быть белым, ровным, без полос, пятен и изображения посторонних предметов и теней», - говорится в документе.

При оформлении паспорта через сайт госуслуг предусмотрена приостановка процедуры сроком на один месяц в случае неявки заявителя в соответствующее подразделение внутренних дел. Обновленный регламент вступил в законную силу еще 11 января 2021 года, однако сейчас, когда после ослабления большинства ранее введенных антиковидных ограничений многие граждане отправились менять документы, в МВД сочли необходимым напомнить об основных положениях.