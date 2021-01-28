Гололедица, метель и ураганный ветер: Приморье накрыл мощный циклон

Циклон с Желтого моря, который принесет в Приморский край снегопады и ураганный ветер, уже начал накрывать регион. Об этом информирует Примгидромет.

«В ближайшие двое суток Приморье будет находиться под влиянием активного южного циклона, который смещается с районов Желтого моря. По данным на 10.00 (03.00 мск) 28 января, циклон проходит север Корейского полуострова. Но его облачная шапка уже начала накрывать Приморье. На юго-западе края начался небольшой снег. В первой половине дня циклон выйдет на акваторию Японского моря и будет смещаться вблизи побережья Приморья», - сказано в сообщении синоптиков.

По данным метеорологов, осадки распространятся на южную половину края. Там пройдет снег, местами очень сильный. В ночь на 29 января циклон продолжит смещаться на восток - к Сангарскому проливу. После этого сильный снегопад начнется на большей части края.

Днем 29 января в регионе будет идти небольшой и умеренный снег. Ветер ожидается северный со скоростью 15-20 метров в секунду, на побережье - 25-30, у мысов порывы будут достигать 35-38 метров в секунду. На дорогах местами прогнозируется образование гололеда и снежного наката.

Во Владивостоке снег начнет выпадать до полудня 28 января, а прекратится утром 29 января. Ночью 29 января температура воздуха в городе опустится до минус 16-18 градусов. Вечером 28 января будет дуть штормовой ветер с порывами до 35-38 метров в секунду. Возможна метель и образование на трассах снежного наката и гололедицы.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, что жителей Центрального федерального округа (ЦФО) РФ в начале февраля ждут морозы: столбики термометров в регионе будут опускаться до 14 градусов ниже нуля в ночное время и до минус 7 днем, что, по словам специалиста, примерно соответствует климатической норме.