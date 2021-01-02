Сотни птиц погибли в Риме из-за новогодних фейерверков: видео

Из-за праздничных фейерверков в Риме погибли сотни птиц. Местные жители опубликовали в соцсетях кадры с лежащими на земле скворцами и другими птицами.

По словам очевидцев, из-за взрывов пиротехники и ярких вспышек салютов у Большого цирка скворцы разлетались, а затем врезались в линии передач или окна. От сильного удара они падали на землю. Некоторые из них погибли, передает Sky News.

Пресс-секретарь Международной организации защиты животных Лоредана Диглио заявила, что птицы могли умереть от сердечного приступа.

«Может быть, они умерли от страха. Они могут взлетать вместе и сталкиваться друг с другом, врезаться в линии электропередач. Птицы могли умереть от сердечного приступа», - отметила Диглио.

Накануне новогодних праздников мэр Рима Вирджиния Раджи своим указом запретила запускать фейерверки, петарды и другие взрывные материалы с 31 декабря по 6 января.

Также итальянская столица ввела комендантский час с 22:00 до 6:00 в рамках ограничений на фоне распространения коронавируса.