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Сотни птиц погибли в Риме из-за новогодних фейерверков: видео

Виктория Ивашечкина
08:04 02.01.2021
По мнению специалиста, они могли умереть от сердечного приступа после громких взрывов пиротехники.
© Видео: YouTube, Uccelli morti a Roma. Capodanno © Фото: YouTube, Uccelli morti a Roma. Capodanno

Из-за праздничных фейерверков в Риме погибли сотни птиц. Местные жители опубликовали в соцсетях кадры с лежащими на земле скворцами и другими птицами.

По словам очевидцев, из-за взрывов пиротехники и ярких вспышек салютов у Большого цирка скворцы разлетались, а затем врезались в линии передач или окна. От сильного удара они падали на землю. Некоторые из них погибли, передает Sky News

Пресс-секретарь Международной организации защиты животных Лоредана Диглио заявила, что птицы могли умереть от сердечного приступа.

«Может быть, они умерли от страха. Они могут взлетать вместе и сталкиваться друг с другом, врезаться в линии электропередач. Птицы могли умереть от сердечного приступа», - отметила Диглио.

Накануне новогодних праздников мэр Рима Вирджиния Раджи своим указом запретила запускать фейерверки, петарды и другие взрывные материалы с 31 декабря по 6 января.

Также итальянская столица ввела комендантский час с 22:00 до 6:00 в рамках ограничений на фоне распространения коронавируса.

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