В ЦБ рассказали о простом способе избавиться от рекламных звонков из банков

В Центробанке рассказали, как избавиться от назойливых звонков менеджеров о предварительно одобренных кредитах. Подобные предложения означают, что самого договора еще нет, но потенциальный клиент может обратиться в банк и оформить заем на определенных условиях.

Сами по себе такие звонки не являются нарушением, пояснила представитель службы по защите прав потребителей финансовых услуг Центробанка Анна Подковкина. Обычно предложения поступают хорошо зарекомендовавшим себя заемщикам, но от звонков можно отказаться.

«Наиболее быстрым способом решения проблемы таких звонков будет обращение на горячую линию банка с просьбой исключить клиента из рекламной рассылки. Если это не помогает и звонки продолжают поступать, то потребитель может обратиться с письменным заявлением в банк и отозвать ранее данное согласие на обработку персональных данных», - отметила в беседе с радио Sputnik Подковкина.

Если звонки продолжаются, а кредитное учреждение игнорирует настоятельные просьбы клиента, он вправе обратиться за помощью в ЦБ, и тогда уже регулятор проведет соответствующую проверку и поинтересуется у представителей банка, почему нежелательные предложения продолжают поступать, добавила специалист.