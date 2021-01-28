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Жителям Центральной России пообещали скорое возвращение морозов

Роман Захаров
03:15 28.01.2021
По данным специалистов, зимняя погода вернется в ЦФО в начале февраля.
Жителям Центральной России пообещали скорое возвращение морозов
© Фото: Konstantin Kokoshkin, Global Look Press
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Жителей Центрального федерального округа (ЦФО) в начале февраля ждут морозы: столбики термометров будут опускаться до 14 градусов ниже нуля в ночное время и до минус 7 днем, что примерно соответствует климатической норме. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«В понедельник уже 9-14 градусов мороза будет, дневные температуры - около 6-7 градусов. Это более или менее нормальная зимняя погода: температурный фон будет всего лишь на 2 градуса выше нормы. Февраль начнется с уверенной и нормальной зимней погоды», - приводит ТАСС слова ученого.

Специалист добавил, что до конца января жителей ЦФО ждут существенные погодные аномалии: температура будет выше нормальных значений примерно на 12 градусов в течение трудовой недели и на 7 градусов - в выходные.

Ранее директор Уральского института кардиологии, почетный кардиолог России Ян Габинский предупредил, что резкая смена погоды может ухудшить самочувствие у людей, переболевших коронавирусом. В дни, когда наблюдаются перепады температуры, медик рекомендовал перенесшим COVID-19 пациентам воздержаться от физических нагрузок.

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