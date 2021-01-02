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Ученые выяснили, носители какой группы крови чаще болеют ОРВИ

Ян Брацкий
08:27 02.01.2021
Самый сильный иммунитет у носителей IV группы крови, а вот обладатели II группы чаще других подвержены заболеваниям.
Ученые выяснили, носители какой группы крови чаще болеют ОРВИ
© Фото: swiftsciencewriting, Pixabay

Группа крови оказывает прямое влияние на иммунитет и способность организма противостоять опасным инфекциям за счет выработки защитного белка интерферона. К такому выводу пришли ученые, занимающиеся исследованиями в этой области.

Оказалось, что обладателями самого сильного иммунитета являются носители IV группы крови. У них защитные белки продуцируются лучше и быстрее, пишет «Экономика сегодня». На втором месте по эффективности идет иммунитет носителей III группы крови, замыкают тройку обладатели I группы крови.

Носители II группы почти в половине случаев обладают пониженной способностью продуцировать интерферон и чаще других подвержены различным острым респираторным заболеваниям.

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