Ученые выяснили, носители какой группы крови чаще болеют ОРВИ
Самый сильный иммунитет у носителей IV группы крови, а вот обладатели II группы чаще других подвержены заболеваниям.
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Группа крови оказывает прямое влияние на иммунитет и способность организма противостоять опасным инфекциям за счет выработки защитного белка интерферона. К такому выводу пришли ученые, занимающиеся исследованиями в этой области.
Оказалось, что обладателями самого сильного иммунитета являются носители IV группы крови. У них защитные белки продуцируются лучше и быстрее, пишет «Экономика сегодня». На втором месте по эффективности идет иммунитет носителей III группы крови, замыкают тройку обладатели I группы крови.
Носители II группы почти в половине случаев обладают пониженной способностью продуцировать интерферон и чаще других подвержены различным острым респираторным заболеваниям.