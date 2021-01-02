Ученые выяснили, носители какой группы крови чаще болеют ОРВИ

Группа крови оказывает прямое влияние на иммунитет и способность организма противостоять опасным инфекциям за счет выработки защитного белка интерферона. К такому выводу пришли ученые, занимающиеся исследованиями в этой области.

Оказалось, что обладателями самого сильного иммунитета являются носители IV группы крови. У них защитные белки продуцируются лучше и быстрее, пишет «Экономика сегодня». На втором месте по эффективности идет иммунитет носителей III группы крови, замыкают тройку обладатели I группы крови.

Носители II группы почти в половине случаев обладают пониженной способностью продуцировать интерферон и чаще других подвержены различным острым респираторным заболеваниям.