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Назван необычный признак приближающегося инфаркта

Роман Захаров
02:06 28.01.2021
Ученые считают, что если обильное потоотделение сопровождается болью в груди, то это говорит о необходимости обратиться к врачу.
Назван необычный признак приближающегося инфаркта
© Фото: pixabay
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Внезапная потливость без очевидной причины может являться признаком сердечного приступа (инфаркта миокарда). К такому выводу пришли специалисты Британского фонда сердца.

Как сообщает Express со ссылкой на ученых, обильное выделение влаги из организма после тренировки или в жаркий день - нормальное явление, чего нельзя сказать о потоотделении сопровождающемся резкой болью в груди. Это уже может говорить о необходимости срочно показаться специалистам. Если при этом человек также страдает от сопутствующего головокружения, одышки или тошноты, то это свидетельствует о предынфарктном состоянии.

Эксперты объясняют, что для перекачивания крови через закупоренные артерии сердцу необходимо намного больше усилий. В связи с этим человеческое тело начинает больше потеть - для снижения температуры во время дополнительного напряжения.

Ранее специалисты из Гарвардской медицинской школы сообщили, что одним из признаков приближающегося инфаркта является изжога. Ученые уточнили, что этот симптом характерен для так называемых «тихих» сердечных приступов, то есть тех, что проходят незамеченными для пациента.

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