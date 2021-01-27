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Посол РФ в Польше объяснил, почему власти страны поощряют издание «Майн Кампф»

Ян Брацкий
22:24 27.01.2021
По мнению Сергея Андреева - это осознанная линия руководства Польши, которое намерено обвинить СССР в военных преступлениях.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: flickr
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Любые циничные попытки официальных властей Польши переписать историю Второй мировой войны и возложить на Советский Союз равную с гитлеровской Германией ответственность за ее начало - осознанная политическая линия. В этом уверен посол РФ в Польше Сергей Андреев.

«Это осознанная линия, которая проводится польскими властями. Не только нынешним правительством, но и предыдущим. Уже определенно делается ставка на то, чтобы приравнять Советский Союз к гитлеровской Германии, возложить на них равную ответственность за начало Второй мировой войны, девальвировать историческое значение победы Красной армии, ее роль в освобождении Европы и самой Польши», - заявил Андреев в беседе со «Звездой».

Недавнее переиздание в этой стране биографии Адольфа Гитлера - запрещенной в России книги «Майн Кампф» - только подтверждает реальность этих попыток, уверен он.

«В Польше есть закон о запрете пропаганды коммунизма и иного тоталитарного строя. Вот как раз на основании этого закона сносятся памятники советским воинам, находящиеся вне мест захоронений. В тоже время, этот закон не препятствует изданию в Польше библии нацизма, книги Гитлера "Майн Кампф". В России она запрещена, а здесь продается в качестве научного издания», - рассказал посол.

Эти и другие попытки переписать историю имеют одну цель, не сомневается российский дипломат. В войне за умы, западные пропагандисты пытаются внедрить извращенную версию правды. При этом используются все доступные методы, включая доминирование на собственном информационном рынке и возможности Сети.

«Важнее всего, чтобы новые толкователи истории не смогли задурить голову нашей молодежи, которая только вступает в жизнь и им важно знать историю по первоисточникам, а не по всяким извращенным версиям. Нам нужно знать историю и быть уверенными в своей правоте и тогда нас никто сбить с толку не сможет», - подвел итог беседе Андреев.

Отрадно, что далеко не все политики и общественные деятели в Польше поддерживают идеи пропаганды фашизма. Так, руководитель Содружества KURSK Ежи Тыц ранее заявил, что издание автобиографии Адольфа Гитлера в Польше является преступлением и издевательством.

По предварительной информации, инициатором запуска книги в печать якобы стал один из польских ученых, который совместно с коллегами сделал перевод с оригинала издания 1942 года и дополнен предисловием, сносками и комментариями. Тыц отметил, что на сегодняшний день книга уже находится в продаже и граждане охотно ее приобретают, хвастаясь этим в социальных сетях. Автобиографическое издание Адольфа Гитлера во многих странах находится под запретом и не опубликовано в открытом доступе. В России книга внесена в федеральный список экстремистских материалов и запрещена к распространению.   

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