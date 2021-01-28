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Януковичу предъявили обвинение в госизмене

Тамара Астапенкова
23:07 28.01.2021
Обвинения предъявлены по так называемым Харьковским соглашениям, подписанным в 2010 году.
Януковичу предъявили обвинение в госизмене
© Фото: Komsomolskaya Pravda Global Look Press
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На Украине бывшему президенту страны Виктору Януковичу Государственное бюро расследований предъявило обвинение в государственной измене. Об этом сообщается на сайте ведомства.

«28 января следователями Государственного бюро расследований по согласованию с прокурором офиса генпрокурора Украины осуществлено письменное сообщение о подозрении бывшему президенту Украины в совершении государственной измены», - говорится в сообщении.

Обвинения предъявлены по так называемым Харьковским соглашениям, подписанным в 2010 году представителями России и Украины, об условиях пребывания Черноморского флота РФ. По версии следствия, принятые документы нанесли «вред суверенитету и территориальной целостности» Украины, а также государственной и экономической безопасности страны.

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