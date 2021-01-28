В стране и мире Януковичу предъявили обвинение в госизмене Тамара Астапенкова Обвинения предъявлены по так называемым Харьковским соглашениям, подписанным в 2010 году. © Фото: Komsomolskaya Pravda Global Look Press Читайте нас на: На Украине бывшему президенту страны Виктору Януковичу Государственное бюро расследований предъявило обвинение в государственной измене. Об этом сообщается на сайте ведомства. «28 января следователями Государственного бюро расследований по согласованию с прокурором офиса генпрокурора Украины осуществлено письменное сообщение о подозрении бывшему президенту Украины в совершении государственной измены», - говорится в сообщении. Обвинения предъявлены по так называемым Харьковским соглашениям, подписанным в 2010 году представителями России и Украины, об условиях пребывания Черноморского флота РФ. По версии следствия, принятые документы нанесли «вред суверенитету и территориальной целостности» Украины, а также государственной и экономической безопасности страны. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика