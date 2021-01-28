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В Санкт-Петербурге планируют снять ряд ограничений по COVID-19

Виктория Ивашечкина
23:06 28.01.2021
По словам губернатора Александра Беглова, в ближайшие дни эпидситуация будет обсуждаться с Роспотребнадзором.
В Санкт-Петербурге планируют снять ряд ограничений по COVID-19
© Фото: Zamir Usmanov globallookpress
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Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов заявил, что в городе в ближайшее время планируется снять ряд ограничений по коронавирусу. Ситуацию обсудят с Роспотребнадзором.

На данный момент в Северной столице наблюдается достаточно отчетливая и устойчивая тенденция на снижение распространения инфекции. Это позволяет предполагать, что эпидемия проходит нисходящую стадию второй волны», говорится в информационной справке по противодействию эпидемии COVID-19 в Санкт-Петербурге на сайте администрации города. 

«Буквально завтра мы по этому поводу соберемся с Роспотребнадзором. Еще раз посмотрим, как будет развиваться ситуация, наши прогнозы», - отметил Беглов в эфире телеканала «78».

Напомним, 11 января в Санкт-Петербурге после 12-дневного перерыва возобновили свою работу музеи и Ленинградский зоопарк.
Также горожане и гости Северной столицы получили возможность посещать выставки и концерты. Был снят запрет на перевозку пассажиров автобусами по туристическим или экскурсионным маршрутам.

При этом все новогодние праздники в городе не работали музеи, выставки, театры и кинотеатры. Также был введен запрет на проведение массовых мероприятий и установлен особый график работы кафе и ресторанов.

Напомним, накануне стало известно о том, что власти Москвы отменили ограничения на ночную работу баров, ресторанов и дискотек. Кроме того, в столице перестало быть обязательным требование о переводе не менее 30% сотрудников в режим дистанционной работы.

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