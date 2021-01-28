Умер Василий Лановой

Не стало Народного артиста СССР Василия Ланового. Он умер на 88-м году жизни. Ранее врачи диагностировали у него новую коронавирусную инфекцию. Смерть актера в беседе с ТАСС подтвердила его супруга Ирина Крупченко.

«Василий Семенович скончался», - сказала она.

Василий Лановой родился 16 января 1934 года в Москве. После окончания школы он стал студентом факультета журналистики МГУ, однако уже через полгода принял решение поступить в Театральное училище имени Щукина. Уже в студенческие годы Лановой блистал в своем первом фильме.

С 1957 года Лановой служил в Государственном академическом театре имени Вахтангова, а также снимался в художественных фильмах. Зрителю сразу понравился мужественный образ актера, а его роли в таких фильмах как «Алые паруса», «Война и мир», «Офицеры» и «Семнадцать мгновений весны» вошли в золотую коллекцию классики отечественного кинематографа.

Лановой является лауреатом Ленинской премии и Героем Труда Российской Федерации. Актер награжден орденом «За заслуги перед Отечеством» III и IV степеней, орденом Дружбы народов, орденом Почета, орденом Андрея Первозванного, орденом Петра Великого II степени, орденом Святого Станислава, орденом «За рыцарство», орденом Александра Невского.