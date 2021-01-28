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Косметолог дала советы по уходу за губами в сильные морозы

Ян Брацкий
23:38 28.01.2021
Во время сильных морозов кожа лица может начать шелушиться, а губы трескаться  и кровоточить.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: pixabay
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Косметолог Анна Соболева посоветовала россиянам дополнительно защищать губы в холодную и ветреную погоду. По словам эксперта, это касается представителей обоих полов. Если игнорировать элементарные правила ухода за лицом, это может привести к довольно болезненным последствиям, предупредила Соболева в разговоре со «Звездой». В лучшем случае, кожа губ и лица начнет шелушиться, в худшем - губы могут потрескаться и начать кровоточить.

«Есть скрабы для губ, которые продаются в профессиональных салонах и клиниках. Делается скраб, а потом наносится любая увлажняющая маска для лица. Если губы сильно трескаются, можно взять в аптеке специальные капсулы и выдавить их содержимое на губы», - сказала косметолог.

Советы Анны Соболевой могут пригодиться уже в ближайшее время, так как синоптики предупредили россиян о грядущих морозах. В частности, в Центральном федеральном округе столбики термометров опустятся до 14 градусов мороза, задует порывистый ветер. Существенное похолодание ожидается в начале февраля.

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