В Белом доме решили пересмотреть политику Трампа в отношении Кубы

Администрация президента США Джо Байдена проведет переоценку политики экс-лидера страны Дональда Трампа в отношении Кубы и будет следовать своим собственным курсом. Такое заявление сделала пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

«Мы пересмотрим политику администрации Трампа (в отношении Кубы - прим. ред.), как и по другим вопросам национальной безопасности, чтобы гарантировать соответствие наших подходов. Мы пойдем по собственному пути. Сейчас я не могу что-либо предсказать», - сказала она в ходе брифинга.

Ранее сообщалось, что Минфин США включил главу министерства внутренних дел Кубы Ласаро Альберто Альвареса Касаса в санкционный список с формулировкой «за нарушения прав человека». Перед этим официальный Вашингтон вновь включили Кубу в список стран, которые, как считают в Белом доме, спонсируют международный терроризм.

Дипотношения с Кубой США разорвали еще в 1961 году. Причиной стала национализация американской собственности. В отношении Гаваны были введены торгово-экономические санкции.

В 2014 году бывший американский лидер Барак Обама объявил о нормализации двусторонних отношений, однако в 2017 году его преемник Дональд Трамп остановил этот процесс.

Байден ранее сообщил, что хочет улучшить взаимоотношения с Кубой.