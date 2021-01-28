Киркоров представит песню для исполнительницы от Молдавии на «Евровидении-2021»

Певец Филипп Киркоров представит песню для исполнительницы от Молдавии на конкурсе «Евровидение-2021». Об этом артист написал на своей странице в социальной сети Instagram.

«Да! Теперь официально! Мы едем покорять "Евровидение-2021" вместе с Натальей Гордиенко от Молдовы!», - сообщил певец.

Киркоров при этом добавил, что вместе с международной командой он готовит «очень сладкую премьеру», которую публика, по его словам, увидит очень скоро.

«Я уверен, мы вас удивим. Начинаем обратный отсчет», - резюмировал он.

Ранее организаторы «Евровидения» сообщили, что в 2021 году все участники конкурса должны будут записать свои живые выступления. Это нужно на случай, если кто-то из них не сможет принять участие в музыкальном состязании в формате оффлайн.