Ученые выяснили, почему некоторые люди не восприимчивы к коронавирусу

Американские ученые выяснили, почему некоторые люди невосприимчивы к коронавирусной инфекции, несмотря на то, что они не вакцинировались и не болели до этого. Результаты исследований опубликовал журнал Science.

Исследователи из Института медицинских открытий Сэнфорда Бернема Пребиса в Калифорнии описали основные механизмы формирования иммунитета при коронавирусе.

По их словам, вирусы, проникая в клетки запускают механизмы саморепликации (процесс воспроизводства), что позволяет им распространяться дальше на наиболее восприимчивые клетки. В результате защитная система организма запускает врожденные иммунные реакции в виде воспалений, которые активируют адаптивную иммунную систему.

Дендритные клетки (особые крупные клетки) поглощают вирусные белки и частицы, после чего транспортируют их в лимфоидные органы, где представляют Т-клеткам и В-клеткам. Если эти клетки распознают вирус, то начинает работать ветвь адаптивного иммунитета, обеспечивая эффективную защиту.

По данным ученых, именно Т-клеточные и В-клеточные реакции играют важную роль в контроле вирусов и развитии иммунитета, а также генерируют защитную иммунную память. Как предполагают исследователи, у людей, которые не болели коронавирусом и не прививались, возможно существуют в организме Т- и В-клетки, специфические к другим человеческим коронавирусам семейства HCoVs. В качестве примера, ученые привели тот факт, что у людей, переболевших атипичной пневмонией (SARS-CoV), Т-клетки реагируют на белки коронавируса SARS-CoV-2.

Как предполагают ученые, реакция иммунной системы человека на коронавирус во многом зависит от его истории общения с другими вирусами.

Ранее российский иммунолог рассказал, что есть определенная группа людей, невосприимчивых к SARS-CoV-2. По его словам, подобная ситуация наблюдается при детальном обследовании некоторых медиков, которые в течение нескольких месяцев работали в «красной зоне».