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Ученые рассказали о естественном барьере для COVID-19

Виктория Ивашечкина
22:43 28.01.2021
По словам специалистов, механизм действия легочного мелатонина распространяется и на другие респираторные вирусы, включая грипп.
Ученые рассказали о естественном барьере для COVID-19
© Фото: Sputnik, Xinhua, Globallookpress
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Бразильские ученые выяснили, что гормон мелатонин, вырабатываемый легкими человека, способен выступать в качестве барьера против COVID-19.

Исследователи из Университета Сан-Паулу обнаружили способность мелатонина препятствовать экспрессии генов, которые ответственны за кодирование белков в точках входа для вируса. По мнению ученых, благодаря данной особенности гормон останавливает процесс инфицирования этих тканей. Вирус не получает распространения, остается в дыхательных путях несколько дней, а затем уходит, чтобы найти другого носителя, передает Melatonin Research

Ученые сделали вывод, что именно эта тенденция позволяет понять, почему некоторые люди не заражаются SARS-CoV-2 при контакте с носителями, а другие переносят его бессимптомно. Помимо этого, специалисты уверены, что механизм действия легочного мелатонина должен также распространяться на другие респираторные вирусы, включая грипп.

Более ранние исследования показали, что вырабатываемый в легких мелатонин изменяет точки входа для твердых частиц из загрязненного воздуха, замедляя их проникновение.

По словам специалистов, были изучены образцы из легких здоровых людей. Позже выяснилось, что степень выработки мелатонина напрямую связана с уровнем экспрессии генов, контролирующих проникновение вируса в организм.

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