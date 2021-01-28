В ТРК «Vegas Крокус Сити» в Красногорске открылся пункт вакцинации от COVID-19

В торгово-развлекательном комплексе «Vegas Крокус Сити» в Красногорске заработал пункт вакцинации населения от COVID-19. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения РФ.

О том, в какое время будет работать пункт, кто сможет сделать прививку и какую вакцину будут ставить гражданам, в беседе со «Звездой» рассказала главный врач Красногорской ГБ №1 Анжелика Евзерихина.

«Открываем первый в торговом центре в Красногорске пункт вакцинации. Это пункт выездной вакцинации от Красногорской ГБ №1. Пункт будет работать с 14.00 до 20.00. Если желающих будет много, мы готовы увеличить время, начать прием раньше - с 12.00. Мы пока рассчитываем на 60 пациентов в день. Это то количество, которое мы можем пропустить, не нарушая санитарно-эпидемиологических норм. Потому, что каждый пациент перед прививкой должен пройти осмотр, что занимает время. Потом необходимо провести вакцинацию, а дальше за пациентом мы должны в течение 30 минут наблюдать», - объяснила специалист.

Главврач добавила, что желающим сделать прививку от коронавируса при себе будет нужно иметь только паспорт и полис. Вакцинироваться, по ее словам, сможет любой желающий, у которого нет противопоказаний.

«Противопоказания определяются врачом при осмотре», - подчеркнула Евзерихина.

В заключение она сообщила, что вакцинировать людей будут препаратом «Спутник V», разработанным Научным центром имени Гамалеи при содействии Министерства обороны РФ.

Напомним, в России 18 января стартовала массовая вакцинация населения от коронавируса. В специальных пунктах, открытых при официальных медучреждениях, любой желающий может сделать прививку абсолютно бесплатно.