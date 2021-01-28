Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире Коронавирус ТЕГИ

Россия возобновляет авиасообщение с Грецией и Сингапуром

Виктория Ивашечкина
22:02 28.01.2021
С понедельника, 8 февраля, туристы смогут посетить обе страны.
Россия возобновляет авиасообщение с Грецией и Сингапуром
© Фото: pixabay
Читайте нас на:

В Оперштабе сообщили, что Россия возобновляет международное авиасообщение с Грецией и Сингапуром с понедельника, 8 февраля. Подчеркивается, что рейсы будут выполняться из Москвы в Афины два раза в неделю, а в Сингапур - три раза в неделю.

Решение было принято оперативным штабом по итогам состоявшегося обсуждения и с учетом эпидобстановки в отдельных странах. Как отмечается, международные перелеты из России возобновляются с 8 февраля из аэропортов восьми регионов. При этом число регулярных рейсов в Египет из аэропортов регионов увеличится до одного раза в неделю.

Со среды, 27 января, Россия возобновила прерванное из-за пандемии COVID-19 ависообщение с Финляндией, Вьетнамом, Индией и Катаром.
Авиаперевозчики смогут выполнять рейсы Москва-Ханой (два раза в неделю), Москва-Дели (два раза в неделю), Москва-Хельсинки (два раза в неделю), Санкт-Петербург - Хельсинки (два раза в неделю), Москва-Доха (три раза в неделю).

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
Картина дня
20:33 Армия
Видео
Азербайджан и Армения обменялись пленными при посредничестве миротворцев РФ
19:23 В стране и мире
Видео
В ледовых тисках: как в регионах России справляются с непогодой
15:46 Армия
Видео
Марш, заряжание и сокрушительный удар: стартовало учение «Искандер-М» в Свердловской области
13:23 Эксклюзив
Видео
Директор Театра имени Вахтангова рассказал о состоянии подключенного к ИВЛ Ланового
12:36 В стране и мире
В Кремле назвали тему индексации пенсий дискуссионной
Популярное
Популярное
Назван напиток для продления жизни
Ефремов в колонии нашел работу «Зевса» и пристрастился к чтению
Ученые выяснили, как полнолуние влияет на людей
Видео
«Золотые» руки: как ремонтные мастерские обманывают россиян и вымогают деньги
Россияне смогут сэкономить почти 400 тысяч рублей при покупке автомобиля в 2021 году
Стоматолог перенесла клиническую смерть и рассказала о путешествии «в волшебные джунгли»
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.