Россия возобновляет авиасообщение с Грецией и Сингапуром

В Оперштабе сообщили, что Россия возобновляет международное авиасообщение с Грецией и Сингапуром с понедельника, 8 февраля. Подчеркивается, что рейсы будут выполняться из Москвы в Афины два раза в неделю, а в Сингапур - три раза в неделю.

Решение было принято оперативным штабом по итогам состоявшегося обсуждения и с учетом эпидобстановки в отдельных странах. Как отмечается, международные перелеты из России возобновляются с 8 февраля из аэропортов восьми регионов. При этом число регулярных рейсов в Египет из аэропортов регионов увеличится до одного раза в неделю.

Со среды, 27 января, Россия возобновила прерванное из-за пандемии COVID-19 ависообщение с Финляндией, Вьетнамом, Индией и Катаром.

Авиаперевозчики смогут выполнять рейсы Москва-Ханой (два раза в неделю), Москва-Дели (два раза в неделю), Москва-Хельсинки (два раза в неделю), Санкт-Петербург - Хельсинки (два раза в неделю), Москва-Доха (три раза в неделю).