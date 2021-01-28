Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Камни, палки и гранаты: что происходит в охваченном протестами ливанском Триполи

Тамара Астапенкова
21:57 28.01.2021
Люди требуют принять меры для улучшения условий жизни и отмены комендантского часа, введенного из-за коронавируса.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Khaled globallookpress
Читайте нас на:

К центру ливанского Триполи стягиваются дополнительные силы армии Ливана. На улицах города можно увидеть бронетехнику. Как развивается ситуация в городе, где вспыхнули массовые беспорядки, рассказал корреспондент РИА Новости Михаил Алаеддин.

«Буквально несколько минут назад был слышен взрыв. Это демонстранты бросили на территорию мэрии боевую гранату. Один сотрудник полиции ранен. Все окутано слезоточивым газом. Приходится отходить на 200 метров, чтобы можно было находиться без противогаза», - рассказал Михаил Алаеддин.

Он добавил, что демонстранты также стягиваются к зданию мэрии. Протестующие несут с собой камни и палки, поджигают урны.

В ливанском Триполи в результате массовых беспорядков пострадали более двухсот человек. Несколько десятков раненных попали в больницы. Люди требуют принять меры для улучшения условий жизни и отмены комендантского часа, введенного из-за новой вспышки коронавируса. Участники акций обвиняют власти в бездействии и голоде малообеспеченных семей.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
Картина дня
20:33 Армия
Видео
Азербайджан и Армения обменялись пленными при посредничестве миротворцев РФ
19:23 В стране и мире
Видео
В ледовых тисках: как в регионах России справляются с непогодой
15:46 Армия
Видео
Марш, заряжание и сокрушительный удар: стартовало учение «Искандер-М» в Свердловской области
13:23 Эксклюзив
Видео
Директор Театра имени Вахтангова рассказал о состоянии подключенного к ИВЛ Ланового
12:36 В стране и мире
В Кремле назвали тему индексации пенсий дискуссионной
Популярное
Популярное
Назван напиток для продления жизни
Ефремов в колонии нашел работу «Зевса» и пристрастился к чтению
Ученые выяснили, как полнолуние влияет на людей
Видео
«Золотые» руки: как ремонтные мастерские обманывают россиян и вымогают деньги
Россияне смогут сэкономить почти 400 тысяч рублей при покупке автомобиля в 2021 году
Стоматолог перенесла клиническую смерть и рассказала о путешествии «в волшебные джунгли»
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.