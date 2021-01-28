Камни, палки и гранаты: что происходит в охваченном протестами ливанском Триполи

К центру ливанского Триполи стягиваются дополнительные силы армии Ливана. На улицах города можно увидеть бронетехнику. Как развивается ситуация в городе, где вспыхнули массовые беспорядки, рассказал корреспондент РИА Новости Михаил Алаеддин.

«Буквально несколько минут назад был слышен взрыв. Это демонстранты бросили на территорию мэрии боевую гранату. Один сотрудник полиции ранен. Все окутано слезоточивым газом. Приходится отходить на 200 метров, чтобы можно было находиться без противогаза», - рассказал Михаил Алаеддин.

Он добавил, что демонстранты также стягиваются к зданию мэрии. Протестующие несут с собой камни и палки, поджигают урны.

В ливанском Триполи в результате массовых беспорядков пострадали более двухсот человек. Несколько десятков раненных попали в больницы. Люди требуют принять меры для улучшения условий жизни и отмены комендантского часа, введенного из-за новой вспышки коронавируса. Участники акций обвиняют власти в бездействии и голоде малообеспеченных семей.