В стране и мире Коронавирус МГУ возвращает очные занятия для студентов с 8 февраля Виктория Ивашечкина Преподаватели старше 65 лет будут допускаться к занятиям по согласованию. © Фото: Konstantin Kokoshkin, globallookpress Читайте нас на: Московский государственный университет (МГУ) с понедельника, 8 февраля, возвращает очные занятия для студентов. Это следует из официального приказа ректора. «Начать весенний семестр 2020/21 учебного года в Московском университете 8 февраля 2021 года», - говорится в тексте документа. Также подчеркивается, что «при реализации основных образовательных программ в весеннем семестре необходимо соблюдать все требования рекомендаций Роспотребнадзора». При необходимости должна быть рассмотрена возможность реализации образовательных программ с частичным применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий. При этом преподаватели старше 65 лет или имеющие хронические заболевания будут допускаться к очным занятиям по согласованию. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика