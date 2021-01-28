Вдова Ларри Кинга рассказала о настоящей причине его смерти

Вдова Ларри Кинга актриса Шон Кинг назвала истинную причину смерти легендарного телеведущего. Она рассказала в интервью Entertainment Tonight, что Ларри Кинг умер не от коронавируса.

По ее словам, муж действительно перенес коронавирусную инфекцию, но несмотря на преклонный возраст сумел вылечиться. Он скончался от сепсиса. Вдова сообщила, что телеведущий не хотел умирать. Но в последние годы он перенес несколько серьезных болезней и «был уже готов к уходу, скажу я вам», призналась актриса.

Только за последние три года Ларри Кинг перенес инфаркт и остановку сердца, ему сделали ангиопалстику, у него был инсульт и он проходил лечение от рака легких.

Шон Кинг признала, что коронавирус повлиял на здоровье мужа, из-за чего не связанная с COVID-19 инфекция «добила его». Она добавила, что Ларри «ушел с боем». Вдова сумела поговорить незадолго до смерти телеведущего по видеосвязи. Его последними словами была просьба позаботиться о детях и признание в любви Шон Кинг.

Напомним, что Ларри Кинг умер 23 января в одной из больниц Лос-Анджелеса. Официальная причина смерти телеведущего не называлась. Однако в начале 2021 года сообщалось, что он был госпитализирован с коронавирусной инфекцией.