Попова рассказала, когда россияне смогут отказаться от медицинских масок

Глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала, что на сегодняшний день есть надежда на то, что граждане уже в этом году смогут отказаться от ношения масок.

«Эта надежда основывается на том, что мы уже показали, что научились жить с этим вирусом, и, во-вторых, мы прививаемся», - подчеркнула Попова в эфире «Первого канала».

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По ее словам, сегодня подтверждается предположение о сезонности COVID-19. Попова отметила, что сейчас инфекция понемногу отступает.

Она подчеркнула, что эпидситуация будет полностью под контролем, когда иммунитет сформируется у 60% россиян.

Ранее в Роспотребнадзоре спрогнозировали заметное снижение заболеваемости COVID-19. По словам специалиста, фаза медленного роста заболеваемости в стране сменилась фазой стабилизации.