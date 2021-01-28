Попова рассказала, когда россияне смогут отказаться от медицинских масок
Глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала, что на сегодняшний день есть надежда на то, что граждане уже в этом году смогут отказаться от ношения масок.
«Эта надежда основывается на том, что мы уже показали, что научились жить с этим вирусом, и, во-вторых, мы прививаемся», - подчеркнула Попова в эфире «Первого канала».
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По ее словам, сегодня подтверждается предположение о сезонности COVID-19. Попова отметила, что сейчас инфекция понемногу отступает.
Она подчеркнула, что эпидситуация будет полностью под контролем, когда иммунитет сформируется у 60% россиян.
Ранее в Роспотребнадзоре спрогнозировали заметное снижение заболеваемости COVID-19. По словам специалиста, фаза медленного роста заболеваемости в стране сменилась фазой стабилизации.