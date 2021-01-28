Глава Роспотребнадзора рассказала о «британском» штамме коронавируса в РФ

Роспотребнадзор пока не выявил в России «британского» штамма коронавируса. Об этом заявила глава ведомства Анна Попова в интервью Первому каналу.

«Чтобы понимать, циркулирует он в России нет, мы сейчас проводим большое количество исследований, которые называются секвенированием. Пока распространения этого вируса среди людей в РФ мы не видим», - сказала Попова.

Глава Роспотребнадзора отметила, что на сегодняшний день данные о заразности «британского» штамма разнятся.

Ранее Анна Попова рассказала, что российские ученые разработали новую тест-систему, с помощью которой можно отличить привычный COVID-19 от вируса с новыми мутациями. По ее словам, разработка готовится к регистрации.

Напомним, что в середине декабря в Великобритании была обнаружена новая мутация SARS-CoV-2. Позже консультационный совет по новым и возникающим респираторным вирусным угрозам Британии сообщил, что новый штамм распространяется с большей скоростью и требует от населения еще большей осторожности.