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ФАС и Минэнерго договорились о мерах по стабилизации цен на бензин

Виктория Ивашечкина
20:12 28.01.2021
Среди основных мер - увеличение производства, увеличение запасов, увеличение объемов продаж на бирже.
ФАС и Минэнерго договорились о мерах по стабилизации цен на бензин
© Фото: Кирилл Каллиников, РИА Новости
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Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ и Минэнерго отслеживают ситуацию на рынке топлива. Для этого эксперты разработали ряд мер для исключения возможности роста цен выше инфляции, которые включают увеличение объема переработки на НПЗ. Об этом заявил глава службы Максим Шаскольский.

«Мы разработали и согласовали ряд мер, направленных на исключение возможности изменения цен выше инфляции», - подчеркнул Шаскольский во время пресс-конференции по итогам совещания у вице-премьера РФ Александра Новака.

Среди мер, как подчеркнул глава ФАС, увеличение производства, увеличение запасов, увеличение объемов продаж на бирже, а также исключение возможности доминирующих компаний скупать объемы на бирже.

Ранее Александр Новак выразил уверенность в том, что рост цен на бензин в 2021 году ограничится уровнем инфляции. В качестве доказательства политик привел данные по увеличению стоимости топлива в 2020 году. По его словам, прошлогоднее повышение стоимости топлива было зафиксировано на уровне существенно ниже темпов инфляции.

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