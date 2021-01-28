Бэтмобили и тюнинговые авто: как разрабатываемые Росстандартом ГОСТы смогут изменить жизнь автолюбителей
Росстандарт разрабатывает ГОСТы, которые позволят российским Кулибиным выехать на самодельных авто на российские дороги. Но для этого автомобиль должен соответствовать некоторым критериям.
Почти три года и больше семи миллионов рублей потратил Евгений Бондаренко, чтобы воплотить в реальность свою детскую мечту - построить настоящий бэтмобиль. Но пока Евгений не может покататься на своем автомобиле. По его словам, чтобы выехать на дороги общего пользования, требуется либо разрешение либо сопровождение.
Машина Бондаренко – точная копия автомобиля легендарного супергероя, собранная вручную. Все детали на бэтмобиле - тормозная система, гидроусилитель руля, автоматическая коробка передач - от реально существующих авто, немецкого, американского и даже отечественного производства.
«Если выехать и проехаться куда-то нормально, то могут забрать на штраф-стоянку. Сам лично не попадал, но слышал про такое», - рассказал автолюбитель Евгений Бондаренко.
Однако есть те, кто рискует и выезжает на большую дорогу, но только украдкой и чаще всего под покровом ночи. Мастер из Кургана Юрий вдохновлялся американскими автомобилями, но запчасти использовал отечественные: раму-конструктор взял от УАЗа, кабину - от ГАЗ-53, трансмиссию - от «Волги», а переднюю балку - от «Газели». Теперь в дневное время Юрий катается на своем авто по деревне.
«Когда понял, что машина получается, начались проблем с регистрацией. Машина собрана из ничего. Я написал, как зарегистрировать. Написал, какие параметры нужны, как внести изменения в конструкцию. Я фотографии показал. Сказали, что такую машину на учет не поставить», - рассказал автолюбитель Юрий.
И таких историй по стране десятки, если не сотни. Пройти техосмотр, получить автомобильный паспорт и зарегистрировать самодельное транспортное средство практически невозможно. Автолюбитель Роберт Зангиев потратил десять лет на строительство своей машины и уверен, что потратит еще столько же, пока сможет ее зарегистрировать.
«Схема какая-то есть, мы узнавали. Даже сотрудники ГИБДД, при всем их желании помочь, нам говорят, что смысла нет этим заниматься», - рассказал Зангиев.
Для регистрации самоделки необходимо доказать, что конструкция собрана действительно предъявителем. Так же требуется подтвердить законность приобретения всех узлов и деталей, из которых сделан автомобиль. После сертификации, собранное транспортное средство ждет проверка на безопасность и концентрацию вредных веществ в выхлопе, криминалистическая экспертиза и только потом – учет в ГИБДД.
Сейчас вместе с самодельными автомобилями, в очереди за подобными экспертизами стоят и заводские авто, которые подвергались тюнингу. Поэтому получение подобных сертификатов растягивается на годы.
По словам генерального директора тюнингового ателье Романа Лякина, автомобиль останавливают на дороге и предписывают в течение восьми дней устранить все доработки. Сегодня сертификации требует даже минимальный тюнинг, например, если хозяин автомобиля решит поменять сидения в салоне.
По его Лякина, необходимо четко разделить сертификацию самодельных и тюнингованных автомобилей. Ведь никто не запрещает владельцу делать в своей квартире ремонт, если дело не касается несущих стен, добавляет бизнесмен.
Но сейчас дело сдвинулось с мертвой точки. Росстандарт разрабатывает сразу несколько новых ГОСТов, которые упростят легализацию и выпуск на дороги самодельных и тюнингованных автомобилей. Правда, радоваться любителям железных коней с изюминкой еще очень рано, закон пока готов меньше, чем на четверть.
«В рамках этой концепции, одна из мыслей – разделить эти транспортные средства на определенные категории. В зависимости от внесенных в конструкцию изменений. Одна категория, допустим, на дороги общего пользования. При этом могут быть условия допуска на дороги только в светлое время суток, только в сухую погоду», - пояснил заместитель генерального директора по техническому регулированию ФГУП «НАМИ» Сергей Аникеев.
Подобное разграничение поможет определить, каким транспортным средствам можно выезжать на дороги общего пользования, каким - лишь на автомобильные выставки, а каким уготована участь музейных экспонатов.
«Три основные составляющие у нас есть: безопасность, шум и экология. Если на эти три параметра тюнинг не влияет, соответственно пытаться каким-то образом запрещать что-либо делать это, по сути, глупо», - считает автоэксперт Алексей Шичавин.
Новый закон позволит убрать знак равенства между тюнингованными и самодельными автомобилями. Ведь транспортные средства автоконцернов и выпускаемые ими комплектующие детали прошли все необходимые проверки на безопасность еще на этапе сборки в цехах.
«Предполагается создать рабочую группу из любителей тюнинга автомобилей, куда могут войти известные блогеры. Они будут предлагать свои идеи, мы будем их анализировать и в итоге родится этот самый ГОСТ», - объяснил заместитель генерального директора по техническому регулированию ФГУП «НАМИ» Сергей Аникеев.
Новые ГОСТы позволят разделить и сократит очередь, а следовательно и время, за которое водитель сможет получить заветный сертификат. И если закон вступит в силу, то вскоре на российских дорогах появится много необычных и ярких авто.