Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Бэтмобили и тюнинговые авто: как разрабатываемые Росстандартом ГОСТы смогут изменить жизнь автолюбителей

Тимур Султанов
19:44 28.01.2021
Новые ГОСТы могут упростить легализацию и выпуск на дороги самодельных и тюнингованных автомобилей.
Бэтмобили и тюнинговые авто: как разрабатываемые Росстандартом ГОСТы смогут изменить жизнь автолюбителей
© Фото: ТРК "Звезда"
Читайте нас на:

Росстандарт разрабатывает ГОСТы, которые позволят российским Кулибиным выехать на самодельных авто на российские дороги. Но для этого автомобиль должен соответствовать некоторым критериям.

Почти три года и больше семи миллионов рублей потратил Евгений Бондаренко, чтобы воплотить в реальность свою детскую мечту - построить настоящий бэтмобиль. Но пока Евгений не может покататься на своем автомобиле. По его словам, чтобы выехать на дороги общего пользования,  требуется либо разрешение либо сопровождение.

Машина Бондаренко – точная копия автомобиля легендарного супергероя, собранная вручную. Все детали на бэтмобиле - тормозная система, гидроусилитель руля, автоматическая коробка передач - от реально существующих авто, немецкого, американского и даже отечественного производства.

«Если выехать и проехаться куда-то нормально, то могут забрать на штраф-стоянку. Сам лично не попадал, но слышал про такое», - рассказал автолюбитель Евгений Бондаренко.

Однако есть те, кто рискует и выезжает на большую дорогу, но только украдкой и чаще всего под покровом ночи. Мастер из Кургана Юрий вдохновлялся американскими автомобилями, но запчасти использовал отечественные: раму-конструктор взял от УАЗа, кабину - от ГАЗ-53, трансмиссию - от «Волги», а переднюю балку - от «Газели». Теперь в дневное время Юрий катается на своем авто по деревне.

«Когда понял, что машина получается, начались проблем с регистрацией. Машина собрана из ничего. Я написал, как зарегистрировать. Написал, какие параметры нужны, как внести изменения в конструкцию. Я фотографии показал. Сказали, что такую машину на учет не поставить», - рассказал автолюбитель Юрий.

И таких историй по стране десятки, если не сотни. Пройти техосмотр, получить автомобильный паспорт и зарегистрировать самодельное транспортное средство практически невозможно. Автолюбитель Роберт Зангиев потратил десять лет на строительство своей машины и уверен, что потратит еще столько же, пока сможет ее зарегистрировать.

«Схема какая-то есть, мы узнавали. Даже сотрудники ГИБДД, при всем их желании помочь, нам говорят, что смысла нет этим заниматься», - рассказал Зангиев.

Для регистрации самоделки необходимо доказать, что конструкция собрана действительно предъявителем. Так же требуется подтвердить законность приобретения всех узлов и деталей, из которых сделан автомобиль. После сертификации, собранное транспортное средство ждет проверка на безопасность и концентрацию вредных веществ в выхлопе, криминалистическая экспертиза и только потом – учет в ГИБДД.

Сейчас вместе с самодельными автомобилями, в очереди за подобными экспертизами стоят и заводские авто, которые подвергались тюнингу. Поэтому получение подобных сертификатов растягивается на годы.

По словам генерального директора тюнингового ателье Романа Лякина, автомобиль останавливают на дороге и предписывают в течение восьми дней устранить все доработки. Сегодня сертификации требует даже минимальный тюнинг, например, если хозяин автомобиля решит поменять сидения в салоне. 

По его Лякина, необходимо четко разделить сертификацию самодельных и тюнингованных автомобилей. Ведь никто не запрещает владельцу делать в своей квартире ремонт, если дело не касается несущих стен, добавляет бизнесмен.

Но сейчас дело сдвинулось с мертвой точки. Росстандарт разрабатывает сразу несколько новых ГОСТов, которые упростят легализацию и выпуск на дороги самодельных и тюнингованных автомобилей. Правда, радоваться любителям железных коней с изюминкой еще очень рано, закон пока готов меньше, чем на четверть.

«В рамках этой концепции, одна из мыслей – разделить эти транспортные средства на определенные категории. В зависимости от внесенных в конструкцию изменений. Одна категория, допустим, на дороги общего пользования. При этом могут быть условия допуска на дороги только в светлое время суток, только в сухую погоду», - пояснил заместитель генерального директора по техническому регулированию ФГУП «НАМИ» Сергей Аникеев.

Подобное разграничение поможет определить, каким транспортным средствам можно выезжать на дороги общего пользования, каким - лишь на автомобильные выставки, а каким уготована участь музейных экспонатов.

«Три основные составляющие у нас есть: безопасность, шум и экология. Если на эти три параметра тюнинг не влияет, соответственно пытаться каким-то образом запрещать что-либо делать это, по сути, глупо», - считает автоэксперт Алексей Шичавин.

Новый закон позволит убрать знак равенства между тюнингованными и самодельными автомобилями. Ведь транспортные средства автоконцернов и выпускаемые ими комплектующие детали прошли все необходимые проверки на безопасность еще на этапе сборки в цехах.

«Предполагается создать рабочую группу из любителей тюнинга автомобилей, куда могут войти известные блогеры. Они будут предлагать свои идеи, мы будем их анализировать и в итоге родится этот самый ГОСТ», - объяснил заместитель генерального директора по техническому регулированию ФГУП «НАМИ» Сергей Аникеев.

Новые ГОСТы позволят разделить и сократит очередь, а следовательно и время, за которое водитель сможет получить заветный сертификат. И если закон вступит в силу, то вскоре на российских дорогах появится много необычных и ярких авто.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
Картина дня
20:33 Армия
Видео
Азербайджан и Армения обменялись пленными при посредничестве миротворцев РФ
19:23 В стране и мире
Видео
В ледовых тисках: как в регионах России справляются с непогодой
15:46 Армия
Видео
Марш, заряжание и сокрушительный удар: стартовало учение «Искандер-М» в Свердловской области
13:23 Эксклюзив
Видео
Директор Театра имени Вахтангова рассказал о состоянии подключенного к ИВЛ Ланового
12:36 В стране и мире
В Кремле назвали тему индексации пенсий дискуссионной
Популярное
Популярное
Назван напиток для продления жизни
Ефремов в колонии нашел работу «Зевса» и пристрастился к чтению
Ученые выяснили, как полнолуние влияет на людей
Видео
«Золотые» руки: как ремонтные мастерские обманывают россиян и вымогают деньги
Россияне смогут сэкономить почти 400 тысяч рублей при покупке автомобиля в 2021 году
Стоматолог перенесла клиническую смерть и рассказала о путешествии «в волшебные джунгли»
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.