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В ледовых тисках: как в регионах России справляются с непогодой

Виктория Ивашечкина
Денис Ивлев
19:23 28.01.2021
Под угрозой закрытия из-за сильной метели находится мост на остров Русский.
© Видео: ТРК ВС РФ "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Непогода продолжает терзать Владивосток, попавший накануне в ледовые тиски. Сегодня по центру Приморья ударил новый циклон и город утонул в снегах. И снова бесчисленные ДТП. Автоинспекторам приходится даже выполнять несвойственные функции. Выступать в роли тяговой силы.

Автобусы не выходят на линию. В город закрыт въезд для большегрузов. Из-за штормового ветра на побережье до 30 метров в секунду не работают паромы. Под угрозой закрытия и мост на остров Русский. Метель буквально сносит пешеходов.

Основной удар стихии на Владивосток пришелся вечером. На данный момент ветер примерно 15 метров в секунду, метет так сильно, что вокруг почти нулевая видимость. При этом синоптики обещают, что такая погода сохранится до завтрашнего утра. Если прогноз сбудется, то выпадет действительно очень много снега, и у города будут большие проблемы.

А в Забайкалье свирепствуют холода. И при 30 градусном морозе в одном из районов без отопления остались школа, детский дом, детсад и десятки многоквартирных домов. На теплотрассе еще накануне произошел прорыв трубы. При этом об аварии долго не сообщали.

К устранению проблем приступили лишь когда люди начали замерзать в своих квартирах. По этому поводу администрация начала проверку. Жильцов на время ремонтных работ обеспечили обогревателями и тепловыми пушками.

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