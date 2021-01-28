В ледовых тисках: как в регионах России справляются с непогодой

Непогода продолжает терзать Владивосток, попавший накануне в ледовые тиски. Сегодня по центру Приморья ударил новый циклон и город утонул в снегах. И снова бесчисленные ДТП. Автоинспекторам приходится даже выполнять несвойственные функции. Выступать в роли тяговой силы.

Автобусы не выходят на линию. В город закрыт въезд для большегрузов. Из-за штормового ветра на побережье до 30 метров в секунду не работают паромы. Под угрозой закрытия и мост на остров Русский. Метель буквально сносит пешеходов.

Основной удар стихии на Владивосток пришелся вечером. На данный момент ветер примерно 15 метров в секунду, метет так сильно, что вокруг почти нулевая видимость. При этом синоптики обещают, что такая погода сохранится до завтрашнего утра. Если прогноз сбудется, то выпадет действительно очень много снега, и у города будут большие проблемы.

А в Забайкалье свирепствуют холода. И при 30 градусном морозе в одном из районов без отопления остались школа, детский дом, детсад и десятки многоквартирных домов. На теплотрассе еще накануне произошел прорыв трубы. При этом об аварии долго не сообщали.

К устранению проблем приступили лишь когда люди начали замерзать в своих квартирах. По этому поводу администрация начала проверку. Жильцов на время ремонтных работ обеспечили обогревателями и тепловыми пушками.