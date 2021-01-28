В ВОЗ рассказали о парадоксе пандемии COVID-19

Специалисты Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) заявили о возникновении парадоксальной ситуации в мире из-за появления вакцин от COVID-19.

По словам директора Европейского регионального бюро ВОЗ Ханса Клюге, общество чувствует, что эпидемия скоро закончится благодаря вакцинам. Но при этом их призывают придерживаться ограничительных мер перед лицом новой угрозы, вызывает у людей напряженность, беспокойство.

«Это абсолютно понятно в нынешних условиях», - заявил Клюге в ходе брифинга, передает РИА Новости.

Он также подчеркнул, что вакцины, которые разработаны для борьбы с COVID-19, дают надежду на окончание пандемии. При этом ученых беспокоит возникновение новых, более заразных штаммов коронавируса.

Клюге отметил, что на сегодняшний день новые мутации обнаружили в 49 странах региона. Так, в 33 государствах Европы выявили «британский» штамм коронавируса.