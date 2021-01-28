СМИ: Лановой пережил состояние клинической смерти

Народный артист СССР Василий Лановой пережил состояние клинической смерти, сообщается в телеграм-канале Baza. В то же время директор Театра имени Вахтангова Кирилл Крок заявил, что у него нет такой информации. По его данным, актер находится в реанимации на искусственной вентиляции легких.

Ранее в СМИ появились сообщения о том, что артист был переведен в реанимацию и подключен к аппарату ИВЛ - у Ланового упал уровень сатурации легких. Друг актера, депутат Мосгордумы Евгений Герасимов рассказал, что состояние народного артиста СССР оценивается как очень тяжелое.

В начале января стало известно о том, что 87-летний Василий Лановой был госпитализирован вместе с супругой Ириной Купченко после положительного результата анализа крови на антитела к коронавирусу. Тогда актер чувствовал себя нормально, однако из-за его возраста для исключения рисков его решили госпитализировать. Впоследствии у Ланового было обнаружено воспаление легких.