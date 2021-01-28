В Роспотребнадзоре выразили надежду, что в 2021 году россияне смогут отказаться от масок

Глава Роспотребнадзора Анна Попова выразила надежду, что в этом году россияне смогут отказаться от ношения масок в общественных местах. Это может быть возможным по нескольким причинам, одна из которых - вакцинация, рассказала руководитель ведомства в интервью Первому каналу.

«Надежда, безусловно, есть. И эта надежда основывается на том, что мы, во-первых, уже научились жить с этим вирусом, и, во-вторых, мы прививаемся», - сказала Попова.

Глава Роспотребнадзора уточнила, что на данный момент у 20-25% россиян есть антитела к коронавирусной инфекции.

Ранее в Роспотребнадзоре спрогнозировали заметное снижение заболеваемости коронавирусом в России, которое, скорее всего, начнется в марте. По словам специалистов, сейчас в стране фаза медленного роста заболеваемости сменилась фазой стабилизации, которая должна продлиться месяц-полтора.