Эсминец ВМС США направляется в Черное море для участия в учениях

Посольство США в Киеве сообщило, что американский эскадренный миноносец Porter направляется в Черное море, экипаж корабля будет участвовать в учениях.

«Эсминец ВМС США Porter движется через проливы к Черному морю, где примет участие в действиях по поддержанию морской безопасности в регионе», - сообщило американское посольство в Twitter.

В дипломатическом представительстве США отметили, что корабли и самолеты американских военно-морских сил регулярно действуют в Черном море с целью поддержки союзников и партнеров по НАТО.

Напомним, что 23 января эскадренный миноносец ВМС США Donald Cook зашел в акваторию Черного моря. Об этом сообщили в Национальном центре управления обороной России. На данный момент силы Черноморского флота следят за действиями эсминца.